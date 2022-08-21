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53 минуты назад

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал о превративших село в укрепрайон ВСУ

Газета.Ruиещё 1

Боец штурмовой группы ЧВК "Вагнер" рассказал РИА "Новости", что украинские солдаты переоборудовали село Покровское под Артемовском (Бахмутом) в укрепрайон.

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал о превративших село в укрепрайон ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Этот дом - первый укреп, который мы брали в этом поселке. Никто не ожидал, что обычный дом будет использоваться как укрепление", - рассказал он.

По рассказу военного, бой шел порядка восьми часов, украинские военные не хотели сдаваться, но с помощью артиллерии и действий бойцов этот укрепрайон был взят.

Боец ЧВК уточнил, что все дома, месторасположение которых было расценено как выгодное для обороны, а также здание почты и другие объекты гражданской инфраструктуры были переоборудованы в укрепрайоны с огневыми точками. По его словам, всего в селе держали оборону не менее ста хорошо вооруженных украинских силовиков.

"Были также образцы иностранного вооружения, снайперские винтовки американского производства. Иностранные гранатометы и минометы были. Разное вооружение использовали, и советского образца, и иностранного", - подметил военный.

Ранее сообщалось, что наемники "ЧВК "Вагнер" в Донецкой народной республике уничтожили опорный пункт украинских военных на окраине города Бахмута.

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