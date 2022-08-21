Системы ПВО сработали около военного аэродрома в Севастополе

«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — подчеркнул он.

19 августа в Севастополе также сработала система ПВО. Кроме того, сообщалось о подобном случае в Евпатории. 18 августа противовоздушная оборона сработала в Керчи. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заверил, что Крым находится под надежной защитой.