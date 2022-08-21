В Прибалтику прибыли военные корабли США

Ракетный эсминец и три десантных корабля ВМС США прибыли в прибалтийские страны. Об этом пишет РИА «Новости» со со ссылкой на пресс-службу региональной группировки морских сил Штатов.
Отмечается, что корабли принимали участие в двухнедельных морских учениях в районе финского архипелага. Совместные маневры с ВМС Финляндии проходили в течение двух недель.
После завершения учений суда были направлены в Литву. В порту Клайпеды пришвартовались два десантных корабля-дока (Arlington и Gunston Hall) и десантный корабль Kearsarge, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в Таллин (Эстония) был направлен ракетный эсминец Paul Ignatius.
Таким образом, пояснили в ведомстве, США «продемонстрировали приверженность» прибалтийским союзникам и партнерам.