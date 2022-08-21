В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Кадыров сообщил об освобождении от ВСУ поселка под Донецком

Lenta.ruиещё 5

Поселок Пески, расположенный под Донецком, освобожден от располагавшихся в нем подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, в настоящее время Пески заняли союзные войска. Украинские военнослужащие спешно покинули поселок, «побросав боеприпасы». Он указал, что сейчас потребуется время на поиск схронов и зачистку от мин после освобождения населенного пункта, добавив, что украинские формирования специально оставляют после себя немало «секретов», от которых страдает мирное население.

Глава Чечни отметил, что союзные войска отбросили ВСУ от подступов к Донецку еще на несколько километров и продвигаются согласно плану спецоперации с минимальным риском для мирных граждан и инфраструктуры.

19 августа Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить «кровную месть», поскольку это единственный «действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства».

Армия,Видео,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,
76
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители