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1 час назад

Китайские самолеты вновь пересекли середину Тайваньского пролива

Lenta.ru

Боевые самолеты и корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вновь пересекли середину Тайваньского пролива, которая играет роль условной разделительной линии между КНР и Тайванем. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны Тайваня, передает Reuters.

Китайские самолеты пересекли разделительную линию
Фото: ShutterstockShutterstock

Сообщается, что всего Тайваньский пролив пересекли 12 истребителей и пять кораблей Китая, участвующих в военно-морских учениях близ тайваньской границы.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в любой момент готова начать воевать против тайваньских сепаратистов и «пресечь попытки внешних сил добиться так называемой независимости» острова.

Кроме того посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган пообещал, что ответ Китая на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным.

Армия,Конгресс США,
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