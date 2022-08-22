«Те же самые гаубицы М777 очень капризные, тяжело ремонтируются. То же самое касается Javelin. Ну не так они хороши, как в общем хотелось бы тем, кто их продает. Мы научились с ними бороться, мы их знаем, понимаем, видим. Но у него дальность стрельбы почти в два раза ниже, чем у нашего "Корнета"», — отметил Шойгу.