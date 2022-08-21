Минобороны РФ заявило об уничтожении склада с ракетами HIMARS

Вооруженные силы (ВС) РФ крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили склад боеприпасов в Одесской области, где хранились ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства", - заявил Конашенков.
"Калибр" (по классификации НАТО - SS-N-27 Sizzler) - российские крылатые ракеты, разработанные и производимые екатеринбургским конструкторским бюро "Новатор" (в составе Концерна ВКО "Алмаз-Антей"). В настоящий момент в Вооруженных силах РФ применяются ракеты двух модификаций - "Калибр-НК" (корабельного базирования) и "Калибр-ПЛ" (устанавливаемые на подводные лодки).
Точные характеристики "Калибров" доподлинно неизвестны. По различным данным, дальность стрельбы этими ракетами составляет до 375 км по морским целям и до 2,6 тыс. км по наземным, максимальная масса боевой части достигает 500 кг.
На вооружение ВМФ России комплекс поступил в 2012 году. Впервые ракеты стали применяться в ходе военной операции Вооруженных сил РФ в Сирии. По сообщениям Минобороны РФ, всего было 13 применений, по целям террористов выпустили в общей сложности не менее 99 ракет.