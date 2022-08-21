На Украине подтвердили смерть одного из руководителей СБУ

«Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (ч. 1 ст. 115 УК Украины)», – говорится в сообщении на сайте генпрокурора.

По данным следствия, 20 августа около 22.25, находясь в собственной квартире, жена подполковника Наконечного услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат его тело с огнестрельным ранением и без признаков жизни.