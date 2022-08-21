Шойгу назвал число запусков «Кинжала» в ходе спецоперации

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал в эфире телеканала «Россия-1» о практике применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Об этом пишет РБК.

Сергей Шойгу уточнил, что в настоящее время у противников фактически нет технических средств, которые позволили бы им сбивать гиперзвуковые ракеты. Поэтому ВС РФ применяют «Кинжалы» для нанесения ударов по наиболее важным целям.

Министр подчеркнул, что у ракеты «блестящие», уникальные тактико-технические характеристики. Она трижды проявила их во время спецоперации на Украине.

«Кинжал» способен развивать скорость свыше 11 махов, а также менять траекторию полета в вертикальных и горизонтальных плоскостях, напомнил глава Минобороны.