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31 минуту назад

Шойгу назвал число запусков «Кинжала» в ходе спецоперации

Елена Прошина

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал в эфире телеканала «Россия-1» о практике применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Об этом пишет РБК.

Сергей Шойгу уточнил, что в настоящее время у противников фактически нет технических средств, которые позволили бы им сбивать гиперзвуковые ракеты. Поэтому ВС РФ применяют «Кинжалы» для нанесения ударов по наиболее важным целям.

Министр подчеркнул, что у ракеты «блестящие», уникальные тактико-технические характеристики. Она трижды проявила их во время спецоперации на Украине.

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«Кинжал» способен развивать скорость свыше 11 махов, а также менять траекторию полета в вертикальных и горизонтальных плоскостях, напомнил глава Минобороны.

Шойгу ранее сделал ряд заявлений по вопросам борьбы с нацизмом. Он призвал к борьбе с ним по всему миру.

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