Новейшие истребители Су-57 с точки зрения вооружения проявили себя блестяще в ходе применения во время спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия-1", показанном в воскресенье.
"Можно ответить коротко: да, есть. Можно чуть пошире: самолет Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолет показал себя блестяще. Самолет имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего. <...> Самое главное - очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, я другого слова здесь не нахожу", - сказал Шойгу в ответ на вопрос о применении новейшей российской техники по боевым целям в ходе спецоперации.