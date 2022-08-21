"Можно ответить коротко: да, есть. Можно чуть пошире: самолет Су-57 мы применяли и применяем. Этот самолет показал себя блестяще. Самолет имеет очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, имеет защиту от ракет. Там много чего. <...> Самое главное - очень и очень мощное вооружение. Это вооружение мы тоже попробовали, проверили, оно работает блестяще, я другого слова здесь не нахожу", - сказал Шойгу в ответ на вопрос о применении новейшей российской техники по боевым целям в ходе спецоперации.