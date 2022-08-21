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26 минут назад

Китай проведет учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море

Lenta.ru

Китай проведет военные учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайскоv море. Об этом сообщает управление КНР по обеспечению безопасности на море, передает РИА Новости.

Китай проведет учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море
Фото: ReutersReuters

По информации ведомства, учения пройдут 22 августа с 02.00 (21.00 21 августа мск) до 16.00 (11.00 мск) недалеко от провинции Чжэцзян на востоке страны.

«Проход кораблей в указанные зоны на время учений будет запрещен», — уточнил источник.

Ранее стало известно, что Япония намерена принять на вооружение более одной тысячи крылатых ракет большой дальности в связи с ростом напряженности в регионе и действиями Китая и Северной Кореи, такую возможность изучает правительство страны. Токио намерен преодолеть «разрыв» в количестве дальнобойных ракет с Пекином, поскольку тот размещает большое количество баллистических ракет неподалеку от японских островов Нансей и Кюсю, следует из заявления кабмина.

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