Киссинджер предупредил о риске мировой войны

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что конфликт на Украине должен быть завершен переговорным процессом, поскольку его затягивание чревато эскалацией. Об этом он заявил в интервью телекомпании CNN.

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«Я бы предостерег от того, чтобы затягивать боевые действия бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», – сказал он.

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По его мнению, стороны должны вернуться к ситуации, существовавшей до начала военной операции – то есть, Россия должна будет отказаться от 15-20% территории Украины, что находятся под ее контролем. Киссинджер также не считает, что Зеленский должен отказываться от потерянных территорий. Просто статус регионов, отпавших от Украины еще до начала российской спецоперации (Крым и часть Донбасса), должен быть открытым для переговоров.

«И это может занять некоторое время для урегулирования, но это лишь небольшая часть Украины», – сказал он.

Что касается официальной американской позиции вокруг украинского конфликта, то в целом Киссинджер одобряет действия администрации США, которые призваны продемонстрировать, что «Россия не может навязывать свою волю с помощью военной силы».

Касаемо российско-украинских переговоров, по мнению 99-летнего политика, процесс уже будет сильно отличаться от того, что имел место во время первой фазы военных действий.

«Ситуация изменится довольно радикально. Потому что Украина, вооруженная НАТО, обладающая с ним тесными отношениями, которые после окончания боевых действий продолжатся. Ранее я считал, что членство Украины в НАТО было бы ошибкой, но после того, как ситуация перешла через край, все изменилось», – сказал он.

Конечно, события вокруг Украины сильно изменят геополитическую ситуацию в мире, уверен патриарх американской политики.

«После этого НАТО следует подумать о том, какими будут долгосрочные отношения с Россией. Старая идея, что Россия может просто войти в Европу, закончилась. Поэтому невозможно иметь отношения с Россией, в которых Россия считает себя частью Европы», – заявил он.

Одним из центральных вопросов большого интервью стали непростые отношения Китая и США, что далеко не случайно. Не секрет, что именно Киссинджер в бытность госсекретарем в 1970-е годы приложил немало усилий для сближения двух стран – тогда в американском руководстве видели в КНР потенциальный противовес Советскому Союзу. На вопрос, не считает он свои прежние действия ошибочными, бывший член команды Ричарда Никсона заявил, что «это приносило большую пользу Соединенным Штатам в течение 30 лет».

«Тогда Китай развивался быстро, быстрее, чем кто-либо мог себе представить. И, возможно, стоило обратить внимание на это раньше. Это дало Китаю возможность стать вторым по могуществу государством в мире, потом возникла фундаментальная проблема, которая заключается в угрозе американским интересам существования страны, способной бросить вызов США», – рассказал ветеран американской политики.

Одним из проявлений возросшего могущества и влияния Пекина стала ситуация вокруг Тайваня. Поэтому в интервью был затронут недавний скандальный визит на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. По мнению Киссинджера, эта поездка является «неразумной». Он считает, что «это был шаг, который дал другой стороне возможность открыто угрожать, как они могут блокировать Тайвань». Экс-госсекретарь уверен, что «поездка Пелоси – это попытка решить проблему на основе конфронтации». Но в данной ситуации, по его убеждению, когда стоит вопрос войны и мира, «нужны новые подходы для обеих сторон».

«Если китайцы не будут сотрудничать, начнется конфронтация. И мне очень не по себе от того, что будет дальше на Тайване», – заявил он.

По его мнению, конфликт между Китаем и Соединенными Штатами мог бы привести к трагическим последствиям.

«Если вы посмотрите даже на Первую мировую войну и сравните, то увидите, что ни одна из сторон не могла представить, как будет выглядеть мир по ее окончании. Мир после китайско-американского военного конфликта будет бесконечно хуже, чем после Первой мировой войны», – убежден патриарх американской политики.

В интервью также была затронута тема захвата протестующими здания Капитолия 6 января 2021 года. При этом Киссинджер не стал комментировать данные опросов, согласно которыми около 70% американцев считают результаты выборов президента 2020 года сфальсифицированными.

«Но это было неприемлемо, и каким бы ни был взгляд на характер отдельных выборов в день голосования, уходящий президент Соединенных Штатов несет ответственность за переход к своему преемнику, и это делалось на протяжении всей американской истории, и поэтому это было неприемлемо. Организованная демонстрация против Конгресса, вторжение в Конгресс было абсолютно недопустимым», – сказал он.

Одной из тем, которым бывший госсекретарь в последнее время уделяет повышенное внимание, является развитие искусственного интеллекта (ИИ). Эти технологии, по его убеждению, представляют угрозу человечеству и есть опасение их выхода из-под контроля. Он даже написал об этом книгу, вышедшую в этом году – «Искусственный разум и новая эра человечества».

По словам политика, способность ИИ определять боевые задачи и цели для поражения, подбирать для этого средства и способы, являются «серьезной ловушкой» для населения планеты.