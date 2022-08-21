Япония захотела увеличить арсенал крылатых ракет

Правительство Японии рассматривает возможность увеличения арсенала крылатых ракет большой дальности до тысячи единиц. Об этом пишет газета Yomiuri.

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«Правительство рассматривает возможность обладания примерно 1 тысячей крылатых ракет большой дальности. С учетом обстановки вокруг Тайваня, ракеты предполагается разместить, по большей части, в регионе между островами Нансэй и островом Кюсю», — говорится в публикации.

Уточняется, что целью увеличения арсенала является сокращение «разрыва» в числе ракет, стоящих на вооружении, с Китаем. В планах японского правительства усовершенствовать ракеты Type 12 компании Mitsubishi Heavy Industries и довести дальность их до тысячи километров. Это позволит ракетам поражать цели в прибрежных районах Китая и КНДР.

Ожидается, что первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение в Японии уже в 2024 году.