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1 час назад

Yomiuri: Япония рассматривает возможность увеличения арсенала крылатых ракет

Газета.Ruиещё 4

Правительство Японии рассматривает возможность увеличения арсенала крылатых ракет большой дальности до тысячи единиц. Об этом пишет газета Yomiuri.

Япония захотела увеличить арсенал крылатых ракет
Фото: ReutersReuters

«Правительство рассматривает возможность обладания примерно 1 тысячей крылатых ракет большой дальности. С учетом обстановки вокруг Тайваня, ракеты предполагается разместить, по большей части, в регионе между островами Нансэй и островом Кюсю», — говорится в публикации.

Уточняется, что целью увеличения арсенала является сокращение «разрыва» в числе ракет, стоящих на вооружении, с Китаем. В планах японского правительства усовершенствовать ракеты Type 12 компании Mitsubishi Heavy Industries и довести дальность их до тысячи километров. Это позволит ракетам поражать цели в прибрежных районах Китая и КНДР.

Ожидается, что первые ракеты большой дальности могут быть приняты на вооружение в Японии уже в 2024 году.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал Японию страной, старающейся стать мировым лидером движения русофобов.

Армия,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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