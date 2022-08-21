Удары по хранилищу Запорожской АЭС сравнили со взрывом грязной бомбы

Удар снаряда по хранилищу отработанного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) будет сравни со взрывом «грязной бомбы». Об этом заявил член администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире программы «Соловьев Live». Отрывок беседы размещен в Telegram-канале ведущего Владимира Соловьева.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Рогова, одна из целей ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — сухое хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное на открытой площади на территории Запорожской АЭС.

Член администрации Запорожья объяснил, что достаточно одного снаряда или одной ракеты, чтобы эта ракета или снаряд превратились в «грязную бомбу». «Потому что они попадают в хранилище и разносят хотя бы один комплекс хранения, в котором находятся десятки топливных элементов сборки отработанных», — сказал он.

Украинские войска несколько раз обстреливали район Запорожской АЭС. Об очередном обстреле ВСУ власти сообщили вечером 20 августа. Кроме того, украинские войска обстреляли пригород Энергодара. Критически важные объекты Запорожской АЭС оказались неповрежденными.

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.