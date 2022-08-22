После обстрелов ВСУ в Донецке начался пожар в районе ТЦ

В понедельник начался сильный пожар возле крупного торгового центра, расположенного в Буденновском районе Донецка. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители. Происшествие случилось сразу после обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований.

Фото: itsdonetsk, Telegram itsdonetsk, Telegram

На опубликованных местными жителями видеозаписях видно, что огонь охватил большую территорию. Официальная информация о происшествии на данный момент не поступала.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ в ночь на понедельник обстреляли Буденновский и Ленинский районы Донецка. По городу выпустили десять снарядов калибров 155 мм.