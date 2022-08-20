Шойгу сообщил о начале серийного производства ракет "Циркон"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом он сообщил на форуме «Армия-2022», передает «Россия-1».
«У нас фактически она (ракета. — «Газета.Ru») поставлена на вооружение, и в этом году это уже будет зафиксировано документально, назовем это так», — сказал Шойгу в интервью телеканалу.
Министр рассказал, что на форуме были заключены контракты почти на полтриллиона рублей. Их подписали в том числе Министерство обороны, другие силовые ведомства и блоки.
Кроме того, Шойгу упомянул о продолжении производства ракет «Кинжал».
31 июля президент России Владимир Путин заявлял, что поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон» в Вооруженные силы (ВС) РФ начнется в ближайшие месяцы.
«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Принятие на вооружение ее планируют в этому году, она заменит тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».