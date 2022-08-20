В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
6 минут назад

Шойгу заявил о начале серийного производства ракет "Циркон"

Газета.Ruиещё 2

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале серийного производства гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом он сообщил на форуме «Армия-2022», передает «Россия-1».

Шойгу сообщил о начале серийного производства ракет "Циркон"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас фактически она (ракета. — «Газета.Ru») поставлена на вооружение, и в этом году это уже будет зафиксировано документально, назовем это так», — сказал Шойгу в интервью телеканалу.

Министр рассказал, что на форуме были заключены контракты почти на полтриллиона рублей. Их подписали в том числе Министерство обороны, другие силовые ведомства и блоки.

Кроме того, Шойгу упомянул о продолжении производства ракет «Кинжал».

Польша пригрозила России пятой статьей устава НАТО

31 июля президент России Владимир Путин заявлял, что поставка гиперзвуковых комплексов «Циркон» в Вооруженные силы (ВС) РФ начнется в ближайшие месяцы.

«Циркон» — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая «НПО машиностроения». Принятие на вооружение ее планируют в этому году, она заменит тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители