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7 минут назад

LETA: министр обороны Латвии Пабрикс готовит меры по экономии в оборонной сфере

Газета.Ruиещё 2

Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство LETA.

В Латвии готовят меры по экономии в оборонной сфере
Фото: ReutersReuters

«В министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере», — пишет агентство со ссылкой на Минобороны Латвии.

Эти меры затронут сферы отопления, электричества, ремонтные работы и прочее, уточняется в сообщении.

Как отмечает агентство, Минобороны уже координирует меры по энергосбережению между подведомственными учреждениями, также разрабатывается стратегия более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.

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