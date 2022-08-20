В Латвии готовят меры по экономии в оборонной сфере

Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство LETA.

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«В министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере», — пишет агентство со ссылкой на Минобороны Латвии.

Эти меры затронут сферы отопления, электричества, ремонтные работы и прочее, уточняется в сообщении.