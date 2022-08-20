Минобороны РФ обвинило Киев в применении химических веществ

Власти Украины санкционировали применение химических отравляющих веществ против российских военных и мирных жителей, пишет пресс-служба Минобороны в официальном Telegram-канале.

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По данным ведомства, решение об использовании отравляющих веществ принято киевскими властями на фоне постоянных военных поражений.

Пресс-служба уточнила, что российские военные, выполняющие поставленные задачи в районе Васильевки (город в Запорожской области), почувствовали недомогание и были экстренно госпитализированы.

«В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В», - подчеркнули в Минобороны.

Результаты исследования для повторной проверки были направлены в Санкт-Петербург в ГНИИИ военной медицины МО. Анализ подтвердил полученные ранее данные.