Украинские МиГ-29 получили американские ракеты HARM

Издание The Drive заявило, что украинские вооруженные формирования получили американские ракеты AGM-88 HARM и оборудовали ими советские истребители МиГ-29.

«Пентагон официально подтвердил, что передал Киеву высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM», - сказано в публикации.

Заместитель министра обороны США Колин Кал подтвердил поставку ракет. При этом доказательства использования HARM на Украине впервые появились в соцсетях за несколько дней до его комментария.

Представитель Пентагона также сообщил, что «украинцы интегрировали эти ракеты в свои самолеты МиГ-29 с американской помощью».

Ракета AGM-88 HARM принята на вооружение в 1983 году. Она способна наводиться на высокочастотные РЛС. Ракету применяют против радаров противовоздушной обороны, в том числе непосредственно связанных с зенитными ракетными системами.