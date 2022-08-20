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18 минут назад

Украинские МиГ-29 получили американские ракеты HARM

Майк Габриелян

Издание The Drive заявило, что украинские вооруженные формирования получили американские ракеты AGM-88 HARM и оборудовали ими советские истребители МиГ-29.

Украинские МиГ-29 получили американские ракеты HARM
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пентагон официально подтвердил, что передал Киеву высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM», - сказано в публикации.

Заместитель министра обороны США Колин Кал подтвердил поставку ракет. При этом доказательства использования HARM на Украине впервые появились в соцсетях за несколько дней до его комментария.

Представитель Пентагона также сообщил, что «украинцы интегрировали эти ракеты в свои самолеты МиГ-29 с американской помощью».

Ракета AGM-88 HARM принята на вооружение в 1983 году. Она способна наводиться на высокочастотные РЛС. Ракету применяют против радаров противовоздушной обороны, в том числе непосредственно связанных с зенитными ракетными системами.

Ранее председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер предложила «объявить страны, поставляющие оружие Украине, сторонами военного конфликта с Россией». По ее мнению, этого будет достаточно, чтобы «остудить горячие головы».

Армия,Лариса Шеслер,Пентагон,
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