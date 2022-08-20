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1 час назад

На Западе удивились кораблестроительным амбициям России

Lenta.ru

Кораблестроительные амбиции России вызывают удивление. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на коментарии трех западных аналитиков.

На Западе удивились кораблестроительным амбициям России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации утверждается, что обновленная доктрина Военно-морского флота (ВМФ) России отводит центральное место не Северному флоту, а Тихоокеанскому, что требует от Москвы большого количества крупных кораблей, для строительства которых понадобится новая верфь.

«Крупнейшие верфи, которые могли строить такие корабли, были расположены на Украине в советское время», — сказал старший аналитик Центра военно-морского анализа (США).

По его мнению, такую верфь Россия может получить, если освободит Николаев, что «кажется маловероятным на данный момент».

Директор Центра арктической безопасности и устойчивости Университета Аляски в Фэрбенксе Трой Буффард новую доктрину Москвы оценил как «чрезмерно амбициозную». По его мнению, на протяжении последних десяти лет Россия больше вкладывалась в развитие подводного флота, в том числе за счет сокращений инвестиций в надводный.

«С санкциями очень сложно представить, как Россия может достичь новых целей, особенно в отношении авианосцев и беспилотных кораблей», — уверен эксперт.

Аналитик Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт заметил, что в настоящее время Россия работает минимум над 17 проектами морских беспилотных систем. По его мнению, создание подводных беспилотников у Москвы идет лучше, чем надводных.

В августе заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России может получить авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М с задержкой.

Армия,Владимир Королев,Объединенная судостроительная корпорация,
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