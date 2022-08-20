На Западе удивились кораблестроительным амбициям России

Кораблестроительные амбиции России вызывают удивление. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на коментарии трех западных аналитиков.

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В публикации утверждается, что обновленная доктрина Военно-морского флота (ВМФ) России отводит центральное место не Северному флоту, а Тихоокеанскому, что требует от Москвы большого количества крупных кораблей, для строительства которых понадобится новая верфь.

«Крупнейшие верфи, которые могли строить такие корабли, были расположены на Украине в советское время», — сказал старший аналитик Центра военно-морского анализа (США).

По его мнению, такую верфь Россия может получить, если освободит Николаев, что «кажется маловероятным на данный момент».

Директор Центра арктической безопасности и устойчивости Университета Аляски в Фэрбенксе Трой Буффард новую доктрину Москвы оценил как «чрезмерно амбициозную». По его мнению, на протяжении последних десяти лет Россия больше вкладывалась в развитие подводного флота, в том числе за счет сокращений инвестиций в надводный.

«С санкциями очень сложно представить, как Россия может достичь новых целей, особенно в отношении авианосцев и беспилотных кораблей», — уверен эксперт.

Аналитик Центра военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт заметил, что в настоящее время Россия работает минимум над 17 проектами морских беспилотных систем. По его мнению, создание подводных беспилотников у Москвы идет лучше, чем надводных.