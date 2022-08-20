США хотят отправить Украине высокоточные управляемые снаряды Excalibur

«Источник, знакомый с обсуждениями, заявил, что США в будущем также планируют отправить высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur. Это оружие не было включено в нынешнюю партию поставок. Снаряды дадут киевскому режиму новое высокоточное оружие, с помощью которого можно будет нацеливаться на укрепленные российские позиции и командные пункты»,- говорится в заметке.

Администрация Байдена в пятницу объявила, что отправит новое оружие на Украину в рамках пакета стоимостью 775 миллионов долларов. В поставки входят новые беспилотники, бронетехника и артиллерия. По мнению Politico, поставки указывают на то, что «Вашингтон и Киев ожидают тяжелых боев на местах в ближайшие недели», а не только артиллерийского противостояния, которое длилось в течение нескольких недель.