США хотят отправить Украине высокоточные управляемые снаряды Excalibur

США планируют отправить на Украину высокоточные управляемые снаряды Excalibur. Это якобы произойдет «в будущем», сроки не называются, пишет издание Politico со ссылкой на источник.
«Источник, знакомый с обсуждениями, заявил, что США в будущем также планируют отправить высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur. Это оружие не было включено в нынешнюю партию поставок. Снаряды дадут киевскому режиму новое высокоточное оружие, с помощью которого можно будет нацеливаться на укрепленные российские позиции и командные пункты»,- говорится в заметке.
Администрация Байдена в пятницу объявила, что отправит новое оружие на Украину в рамках пакета стоимостью 775 миллионов долларов. В поставки входят новые беспилотники, бронетехника и артиллерия. По мнению Politico, поставки указывают на то, что «Вашингтон и Киев ожидают тяжелых боев на местах в ближайшие недели», а не только артиллерийского противостояния, которое длилось в течение нескольких недель.
M982 Excalibur — 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности, запускаемый из гаубицы. Дальность стрельбы – до 70 км.
Пентагон утверждает, что снаряд попадает в цель, отклоняясь максимум на 4 метра. Такие данные были получены во время боев при оккупации Ирака американской армией.