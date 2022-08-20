В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
53 минуты назад

США хотят отправить Украине высокоточные управляемые снаряды Excalibur

Майк Габриелян

США планируют отправить на Украину высокоточные управляемые снаряды Excalibur. Это якобы произойдет «в будущем», сроки не называются, пишет издание Politico со ссылкой на источник.

США хотят отправить Украине высокоточные управляемые снаряды Excalibur
Фото: U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public AffairsU.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs

«Источник, знакомый с обсуждениями, заявил, что США в будущем также планируют отправить высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur. Это оружие не было включено в нынешнюю партию поставок. Снаряды дадут киевскому режиму новое высокоточное оружие, с помощью которого можно будет нацеливаться на укрепленные российские позиции и командные пункты»,- говорится в заметке.

Администрация Байдена в пятницу объявила, что отправит новое оружие на Украину в рамках пакета стоимостью 775 миллионов долларов. В поставки входят новые беспилотники, бронетехника и артиллерия. По мнению Politico, поставки указывают на то, что «Вашингтон и Киев ожидают тяжелых боев на местах в ближайшие недели», а не только артиллерийского противостояния, которое длилось в течение нескольких недель.

M982 Excalibur — 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности, запускаемый из гаубицы. Дальность стрельбы – до 70 км.

Пентагон утверждает, что снаряд попадает в цель, отклоняясь максимум на 4 метра. Такие данные были получены во время боев при оккупации Ирака американской армией.

Армия,Пентагон,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители