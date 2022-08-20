На "Армии-2022" показали роботов для перевозки раненых и боеприпасов

Военный инновационный технополис «Эра» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» показал наземные робототехнические комплексы «Богомол» и «Платформа-МУЛ» для перевозки раненых и боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова старшего оператора Александра Забелина.
По его словам, «Богомол» имеет турель, которую можно заменить на контейнер для транспортировки вещей или носилки. Отмечается, что эта машина может преодолевать водные препятствия. Грузоподъемность «Богомола» составляет 150 кг, «Платформа-МУЛ» может переносить до 200 кг.
Ранее замначальника военного технополиса «ЭРА» Андрей Морозов заявил, что в распоряжении российских военных есть созданная при участии ученых технополиса «Эра» камера соляного тумана, которая может считаться «машиной времени другого порядка», чем квантовая.