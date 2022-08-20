На "Армии-2022" показали роботов для перевозки раненых и боеприпасов

Военный инновационный технополис «Эра» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» показал наземные робототехнические комплексы «Богомол» и «Платформа-МУЛ» для перевозки раненых и боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на слова старшего оператора Александра Забелина.

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По его словам, «Богомол» имеет турель, которую можно заменить на контейнер для транспортировки вещей или носилки. Отмечается, что эта машина может преодолевать водные препятствия. Грузоподъемность «Богомола» составляет 150 кг, «Платформа-МУЛ» может переносить до 200 кг.