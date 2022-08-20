Украинские военные нанесли удар по исправительной колонии в Донецке

Трое заключенных получили осколочные ранения в результате удара, который украинские Вооруженные силы (ВСУ) нанесли по исправительной колонии в Кировском районе Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что один из них доставлен в Институт неотложной и восстановительной хирургии, двое — в Центральную городскую больницу № 24.

Сообщается также, что обстрел Кировского района Донецке продолжается: повреждены дома и горит газопровод.