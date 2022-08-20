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1 час назад

ВКС России почти полностью уничтожили украинский батальон

Илья Родин

Военнослужащие РФ нанесли ряд ударов по позициям ВСУ. В результате, значительные потери понесли подразделения 110-й бригады теробороны, нацбата «Кракен», 3-го и 12-го батальонов 25-й воздушно-десантной бригады. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

ВКС России почти полностью уничтожили украинский батальон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Днепропетровской области в районе селе Великомихайловка военно-космические силы России (ВКС) практически полностью уничтожили батальон 110-й бригады теробороны ВСУ. В результате ударов были ликвидированы порядка 200 солдат и офицеров, 150 были ранены, уточнили в ведомстве.

Армия РФ уничтожила американских наемников под Харьковом

Под Харьковом был нанесен удар высокоточным оружием по позициям «Кракена». Безвозвратные потери нацбата составили «более ста боевиков, в том числе до 20-ти американских наемников».

Тяжелые потери понесли и другие украинские подразделения. В частности, на севере Харькова уничтожено порядка 130 военнослужащих 27-го батальона 127-й бригады ВСУ. Свыше 200 человек потеряли 3-й и 12-й батальоны 25-й воздушно-десантной бригады.

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