Военнослужащие РФ нанесли ряд ударов по позициям ВСУ. В результате, значительные потери понесли подразделения 110-й бригады теробороны, нацбата «Кракен», 3-го и 12-го батальонов 25-й воздушно-десантной бригады. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

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В Днепропетровской области в районе селе Великомихайловка военно-космические силы России (ВКС) практически полностью уничтожили батальон 110-й бригады теробороны ВСУ. В результате ударов были ликвидированы порядка 200 солдат и офицеров, 150 были ранены, уточнили в ведомстве.

Под Харьковом был нанесен удар высокоточным оружием по позициям «Кракена». Безвозвратные потери нацбата составили «более ста боевиков, в том числе до 20-ти американских наемников».