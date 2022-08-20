Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР

Наемники «ЧВК «Вагнер» в Донецкой народной республике уничтожили опорный пункт украинских военных на окраине города Бахмута. Об этом сообщает РИА «Новости».

Все окрестности, по информации агентства, оказались завалены разбитой украинской техникой.

«Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают», — уточнил собеседник.

По утверждениям бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять.

Также на позиции выдвигались БМП и происходил обстрел лесопосадки, где оборудовали свои позиции украинские военные.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.