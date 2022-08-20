В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
54 минуты назад

"Вагнеровцы" в ДНР ликвидировали опорный пункт украинских военных под Бахмутом

Газета.Ruиещё 1

Наемники «ЧВК «Вагнер» в Донецкой народной республике уничтожили опорный пункт украинских военных на окраине города Бахмута. Об этом сообщает РИА «Новости».

Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили опорный пункт ВСУ в ДНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Все окрестности, по информации агентства, оказались завалены разбитой украинской техникой.

«Это военнослужащие армии Украины, ВСУ. Они их бросают, тела не забирают», — уточнил собеседник.

По утверждениям бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять.

Армия РФ уничтожила американских наемников под Харьковом

Также на позиции выдвигались БМП и происходил обстрел лесопосадки, где оборудовали свои позиции украинские военные.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Владимир Путин,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители