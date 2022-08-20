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23 минуты назад

Стало известно о ликвидации американской радиолокационной станции в Краматорске

Lenta.ru

ВКС России ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-36 производства США в районе Краматорска. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Краматорске ликвидировали американскую радиолокационную станцию
Фото: ТАССТАСС

В оборонном ведомстве также заявили, что были поражены семь пунктов управления ВСУ, уничтожены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Шевченко, а также четыре склада боеприпасов в Донецкой Народной Республике (ДНР) и три склада горючего в районе Слобожанская Харьковской области, а также в районе Константиновка и Галицыновка ДНР.

Ранее 20 августа стало известно, что в районе Андреевки в Харьковской области был нанесен удар высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям формирования «Кракен» и подразделениям иностранных боевиков. В результате были ликвидированы свыше 100 боевиков, в том числе 20 американских наемников.

24 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее основной задачей он назвал защиту жителей Донбасса. 8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.

Армия,Игорь Конашенков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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