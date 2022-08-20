В Минобороны заявили о ликвидации американских наемников в Харькове

В результате удара высокоточными ракетами российская армия уничтожила более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников в районе Авдеевки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ .

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования „Кракен“ (запрещено в РФ) и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков. В том числе до 20 американских наемников», — сообщили в Минобороны.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. На стороне ВСУ действует множество иностранных наемников. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украину прибыло 7107 иностранных наемников.