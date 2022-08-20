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24 минуты назад

Армия РФ уничтожила американских наемников под Харьковом

Ura.Ruиещё 5

В результате удара высокоточными ракетами российская армия уничтожила более 100 боевиков, в том числе до 20 американских наемников в районе Авдеевки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

В Минобороны заявили о ликвидации американских наемников в Харькове
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования „Кракен“ (запрещено в РФ) и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков. В том числе до 20 американских наемников», — сообщили в Минобороны.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. На стороне ВСУ действует множество иностранных наемников. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации на Украину прибыло 7107 иностранных наемников.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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