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39 минут назад

В России рассказали о зоне досягаемости «Кинжалов» из Чкаловска

Lenta.ru

Размещенные на аэродроме Чкаловск в Калининградской области три модернизированные самолета МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» позволяют нанести удар на расстояние до 2000 километров. Об этом рассказал военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Военный эксперт рассказал о зоне досягаемости калининградских «Кинжалов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, эти ракеты могут «достать» до Великобритании.

«Так, в зону досягаемости размещенных под Калининградом авиакомплексов попадает вся территория Великобритании, разведывательный самолет которой нарушил во вторник государственную границу России у мыса Святой Нос на побережье Кольского полуострова», — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что расстояние в одну тысячу километров «Кинжал» преодолевает менее чем за 10 минут.

«Именно за такие скорости гиперзвуковых боеприпасов и опасаются сейчас во всем мире. Их не только невозможно сбить, но они оставляют очень мало времени на то, чтобы отреагировать на удар — предупредить об опасности мишень, дать ей эвакуироваться или сменить позицию», — напоминает Лавров.

В августе министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что переброска в Калининградскую область российских истребителей МиГ-31И, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», не повлияет на военный баланс в Прибалтике.

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя переброску трех истребителей МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск, заверил, что «перед Россией не стоит угроза со стороны НАТО».

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