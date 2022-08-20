Военный эксперт рассказал о зоне досягаемости калининградских «Кинжалов»

«Именно за такие скорости гиперзвуковых боеприпасов и опасаются сейчас во всем мире. Их не только невозможно сбить, но они оставляют очень мало времени на то, чтобы отреагировать на удар — предупредить об опасности мишень, дать ей эвакуироваться или сменить позицию», — напоминает Лавров.