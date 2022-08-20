США понадобились средства защиты от гиперзвукового оружия

Замминистра обороны при этом не стала сравнивать напрямую американские возможности в сфере гиперзвуковых вооружений с российскими, поскольку, по ее словам, это не всегда говорит о большей эффективности и заставляет мыслить в рамках гонки вооружений. «У США есть ряд концепций относительно того, как использовать их эффективно в бою, а также глубокое понимание того, как бы мы использовали сверхзвуковое оружие. Это отличается от того, как, на наш взгляд, к использованию сверхзвукового оружия подходят в Китае или России», – отметила она.