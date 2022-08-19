В ДНР зафиксировали дефицит боеприпасов в украинской армии

Он рассказал, что дефицит боеприпасов зафиксировала разведка. «Это данные, которые нам дает и наша разведка, и по факту то, что мы ощущаем на определенных участках фронта, где наши подразделения уже не сталкиваются со столь серьезным сопротивлением», — пояснил Пушилин. Глава республики также отметил, что украинская артиллерия поменяла стратегию и работает уже более точечно, а не «по площадям», как раньше.