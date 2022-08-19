«Из Калининградской области «Кинжал» может достать до Лондона»

«Переброска гиперзвуковых «Кинжалов» в Калининградскую область носит скорее демонстрационный характер, – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор ВВС в отставке Владимир Попов. – Это всего лишь три ракеты, истребитель МиГ-31 поднимает лишь одну, после пуска которой вынужден возвращаться на аэродром для пополнения боезаряда. Здесь нужно понимать, что в небе будут находиться не только МиГ-31, но и все авиакрыло Калининградской группировки, каждая группа из которых будет решать свои воздушные задачи как на ближних, так и на дальних подступах. Для «Кинжалов» цели могут быть обозначены на удаленных дистанциях от Калининграда, в том числе по недружественным России столицам европейских государств».