Минобороны: российские военные подавили два взвода украинских РСЗО «Смерч»

Российские военнослужащие подавили два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Смерч», взвод артиллерийских установок «Гвоздика» и два взвода РСЗО «Град». Об этом сообщило сегодня Минобороны России.

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По данным российского военного ведомства, два взвода «Смерч» были подавлены «в рамках контрбатарейной борьбы» в районах Васюковка Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, а взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» - в районе Дзержинска.

«Также поражены: два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Маяки и Соледар, два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Кодема, Яковлевка, Марьинка Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Херсонской области и Доброе Николаевской области», - подчеркивается в сообщении.

В Минобороны РФ также отметили, что за сутки нанесены удары по шести пунктам управления ВСУ, в том числе 115-й механизированной бригады в районе населенного пункта Артемовск.