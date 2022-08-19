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16 минут назад

Эстония направит Украине больше минометов и скинется на госпиталь

Lenta.ru

Правительство Эстонии направит Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше минометов, противотанковых средств, а также организует полевой госпиталь в рамках нового утвержденного пакета военной помощи. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ERR.ee.

Эстония направит Украине больше минометов
Фото: ReutersReuters

«Помимо вооружения, ВСУ запросили у союзников больше поддержки в обучении своих вооруженных сил. Сегодняшнее решение правительства означает, что мы можем помочь Украине и в этой просьбе о помощи. Бесспорным козырем Сил обороны Эстонии является подготовка резервистов к интенсивной и конвенциональной войне против подавляющих сил противника», — прокомментировал Певкур.

Министр также сообщил, что эстонские власти в сотрудничестве с Германией собираются пожертвовать Украине средства на постройку нового полевого госпиталя.

С момента начала специальной военной операции России на Украине, Эстония уже предоставила Киеву помощь на сумму в пределах 250 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Украина тайно получила от США высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для самонаведения на лучи радаров.

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