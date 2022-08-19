Эстония направит Украине больше минометов

«Помимо вооружения, ВСУ запросили у союзников больше поддержки в обучении своих вооруженных сил. Сегодняшнее решение правительства означает, что мы можем помочь Украине и в этой просьбе о помощи. Бесспорным козырем Сил обороны Эстонии является подготовка резервистов к интенсивной и конвенциональной войне против подавляющих сил противника», — прокомментировал Певкур.