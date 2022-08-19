Названо самое слабое место НАТО

Укрепление рубежей на восточной границе НАТО сейчас является одним из основных приоритетов для сдерживания России. Как сообщает «Лента.ру», агентство Bloomberg назвало побережье Румынии наиболее слабым местом обороны Североатлантического альянса на этом направлении.

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Как отмечают эксперты, для РФ Черное море является стратегически важными воротами в Средиземное море и пунктом распространения влияния на Ближний Восток и Африка. По этой причине укрепление группировки в регионе является одной из наиболее важных задач НАТО.

Сейчас в Румынии возводят сразу несколько военных баз. После окончания развертывания на них сможет разместиться дополнительная мотострелковая бригада численностью до 5 тысяч человек — одно подобное формирование уже находится в стране. Затраты на их постройку превысят 12,2 млрд долларов.