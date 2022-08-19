В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
47 минут назад

Названо самое слабое место НАТО

Никита Бородкин

Укрепление рубежей на восточной границе НАТО сейчас является одним из основных приоритетов для сдерживания России. Как сообщает «Лента.ру», агентство Bloomberg назвало побережье Румынии наиболее слабым местом обороны Североатлантического альянса на этом направлении.

Названо самое слабое место НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают эксперты, для РФ Черное море является стратегически важными воротами в Средиземное море и пунктом распространения влияния на Ближний Восток и Африка. По этой причине укрепление группировки в регионе является одной из наиболее важных задач НАТО.

Заявление Путина сочли мощным "ядерным сигналом" для НАТО

Сейчас в Румынии возводят сразу несколько военных баз. После окончания развертывания на них сможет разместиться дополнительная мотострелковая бригада численностью до 5 тысяч человек — одно подобное формирование уже находится в стране. Затраты на их постройку превысят 12,2 млрд долларов.

Напомним, что ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что страны Запада продолжают подготовку к открытому конфликту с Россией.

Армия,Николай Патрушев,Владимир Путин,НАТО,Совет безопасности РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители