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56 минут назад

Минобороны РФ заявило об уничтожении более 50 националистов "Азова" и "Айдара" в ДНР

ТАССиещё 6

Более 50 националистов уничтожены в результате ударов российских Воздушно-космических сил (ВКС) по пунктам временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов" (запрещен в РФ) и "Айдар" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов" в районе Николаевка и "Айдар" в районе Соледара Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники", - сказал он.

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