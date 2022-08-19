Более 50 националистов уничтожены в результате ударов российских Воздушно-космических сил (ВКС) по пунктам временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов" (запрещен в РФ) и "Айдар" в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов" в районе Николаевка и "Айдар" в районе Соледара Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники", - сказал он.