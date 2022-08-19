Киев призвали «остыть» в наступлении на Херсон

Британское издание The Economist призвало киевский режим и его союзников «остыть» в вопросе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон. Как сообщает «Лента.ру», в публикации отмечается, что украинская армия истощена — у нее много оружия, однако недостаточно людей.

Журналисты издания отметили, что в последние дни распространяются слухи о подготовке ВСУ к контрнаступлению на херсонском направлении для взятия столицы региона под контроль. В качестве подготовки украинская сторона повредила мосты через Днепр, изолировав российские войска на западном берегу, а также обстреливает склады боеприпасов.

Несмотря на заявления украинского командования о планах вернуть контроль над Херсоном к концу 2022 года, в реальности этого может не случится. В материале отмечается, что армия РФ основательно закрепилась в Херсоне и других городах области, а у ВСУ наблюдается нехватка личного состава. Решить эту проблему могут 10 тысяч новобранцев, которые сейчас проходят обучение под руководством британских специалистов.