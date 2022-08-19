На "Армии-2022" показали новую БМП с боевым модулем "Эпоха"

Боевую машину пехоты БМП Б-19 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» показали на форуме «Армия-2022», сообщает «Российская газета».

Фото: Минобороны РФ Минобороны РФ

Новая машина с «Эпохой» построена на базе БМП-3. В арсенал боевого модуля входят ракеты комплекса «Булат», предназначенные для поражения легкобронированной техники противника. Также БМП получила противотанковые управляемые ракеты «Корнет» и три пулемета. Б-19 оснащен бортовыми экранами, которые защищают машину от кумулятивных боеприпасов и пуль крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новую БМП «Манул» с учетом опыта спецоперации на Украине.