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48 минут назад

На "Армии-2022" показали новую БМП с боевым модулем "Эпоха"

Газета.Ruиещё 1

Боевую машину пехоты БМП Б-19 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» показали на форуме «Армия-2022», сообщает «Российская газета».

На "Армии-2022" показали новую БМП с боевым модулем "Эпоха"
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Новая машина с «Эпохой» построена на базе БМП-3. В арсенал боевого модуля входят ракеты комплекса «Булат», предназначенные для поражения легкобронированной техники противника. Также БМП получила противотанковые управляемые ракеты «Корнет» и три пулемета. Б-19 оснащен бортовыми экранами, которые защищают машину от кумулятивных боеприпасов и пуль крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новую БМП «Манул» с учетом опыта спецоперации на Украине.

Работа над платформой продлится около трех лет, машина будет универсальной. Ее будет возможно оборудовать всей существующей линейкой боевого оснащения: от РСЗО до ЗРК. В штатном варианте БМП планируется оснастить необитаемым боевым модулем «Бумеранг» с 30-мм пушкой, пулеметом и четырьмя ракетами ПТРК «Корнет».

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