Названо самое слабое место НАТО

Укрепление рубежей на восточной границе НАТО сейчас является одним из главных приоритетов для сдерживания России, самым слабым местом альянса названо черноморское побережье Румынии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По мнению западных аналитиков, Черное море является воротами России к Средиземноморью, а также важным пунктом для проецирования влияния на страны Ближнего Востока и Африки. Поэтому руководство НАТО считает, что укрепление черноморских рубежей является важной задачей для сдерживания российских устремлений в регионе.

На данный момент, в Румынии строится несколько баз НАТО, которые в случае полного развертывания смогут разместить еще одну полноценную мотострелковую бригаду численностью до пяти тысяч человек, в добавок к уже имеющимся пяти тысячам военнослужащих.

Суммарные затраты на строительство объектов инфраструктуры альянса составят не менее 12,2 миллиарда долларов. Самой крупной статьей расходов стала зенитно-ракетная батарея с установками Patriot, которая будет введена в эксплуатацию в этом году.