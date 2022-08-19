РФ применяет в спецоперации дроны с отечественными тепловизорами

«В связи с военной спецоперацией госзаказчику потребовался отечественный тепловизор для дронов. По сути, наш БПЛА400Т и есть летающий тепловизор, который применяется в том числе для разведки и целеуказания артиллерии. Изделие уже серийно поставляется в ВС России и применяется в СВО», — цитирует Бубнова РИА Новости.