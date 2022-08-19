США предоставят Украине ещё $800 млн военной помощи

США готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму примерно $800 млн, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что президент США Джо Байден использует свои полномочия, которые позволяют ему одобрить передачу избыточного оружия из запасов страны.
Согласно ожиданиям, о данном решении объявят в пятницу, 19 августа.
Ранее издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики заявило, что в июле шесть стран Евросоюза не дали новых военных обещаний Киеву.