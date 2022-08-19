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50 минут назад

Reuters: США предоставят Украине ещё $800 млн военной помощи

RT на русскомиещё 4

США готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму примерно $800 млн, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

США предоставят Украине ещё $800 млн военной помощи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что президент США Джо Байден использует свои полномочия, которые позволяют ему одобрить передачу избыточного оружия из запасов страны.

Согласно ожиданиям, о данном решении объявят в пятницу, 19 августа.

Ранее издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики заявило, что в июле шесть стран Евросоюза не дали новых военных обещаний Киеву.

Армия,Джозеф Байден,ЕС,
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