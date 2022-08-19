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15 минут назад

Украинские военные усилили обстрелы жилых кварталов Горловки

Lenta.ru

Ситуация в Горловке накаляется из-за усиливающихся обстрелов жилых кварталов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Украинские военные усилили обстрелы жилых кварталов Горловки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы города, несмотря на достаточно успешное продвижение на севере города, украинские военные продолжают накрывать город «ничем не мотивированным артиллерийским огнем». Он уточнил, что обстрелам подвергаются жилые кварталы и центральные улицы.

Приходько уточнил, что украинские войска открывают огонь, когда наблюдается максимальное скопление людей в одном месте. Он призвал местных жителей ограничить пребывание детей на улице. «Это чисто нацистская тактика. Убедительно прошу горловчан, уберите детей с улиц», — написал мэр.

12 августа ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол» в населенном пункте. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.

Армия,Иван Приходько,
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