Хакеры взломали новую технологию Пентагона

Хакеры на DEF CON 2022 в Лас-Вегасе сумели взломать новую технологию министерства обороны США — локальные автономные электрические сети (микросети) на военных базах. Об этом сообщает Cyberscoop.

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Отмечается, что Пентагон протестировал технологию с целью поиска уязвимостей. Многие из более чем 1700 участников DEF CON успешно отключили фиктивную сеть, имитирующую ту, что готовит Пентагон.

Один из хакеров выяснил, что микросети работают по температурной шкале Кельвина, в которой не используются отрицательные значения. В результате он выставил отрицательные числа в модели прогноза, что вызвало сбой системы.

В Пентагоне рассказали, что также планируют запустить полноценную программу для дальнейшего тестирования микросети и поиска брешей.

Микросеть — технология деления одной энергосистемы на участки. Каждая ячейка способна работать автономно в случае необходимости и активно использует альтернативные источники энергии.