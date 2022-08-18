Зеленский присвоил украинскому корвету имя Ивана Мазепы

Строящийся на верфи в Турции корвет проекта Ada, который должен поступить на службу в Военно-морские силы Украины, получил имя «Гетман Иван Мазепа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Louis Staats/Wikipedia Mass Communication Specialist 3rd Class Louis Staats/Wikipedia

«Присвоить корвету класса Ada Военно-морских сил Вооруженных сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет — корвет «Гетман Иван Мазепа», — говорится в указе.

Украина и Турция подписали в июле 2021 года рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских военно-морских сил.

Мазепа был гетманом Войска Запорожского. В годы Северной войны 1700-1721 годов перешел на сторону шведов. На Украине бывшего соратника Петра I считают борцом за независимость страны, в России его называют предателем.