В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Зеленский присвоил украинскому корвету имя Ивана Мазепы

Газета.Ru

Строящийся на верфи в Турции корвет проекта Ada, который должен поступить на службу в Военно-морские силы Украины, получил имя «Гетман Иван Мазепа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский присвоил украинскому корвету имя Ивана Мазепы
Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Louis Staats/WikipediaMass Communication Specialist 3rd Class Louis Staats/Wikipedia

«Присвоить корвету класса Ada Военно-морских сил Вооруженных сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет — корвет «Гетман Иван Мазепа», — говорится в указе.

Украина и Турция подписали в июле 2021 года рамочное соглашение о строительстве двух корветов класса Ada для нужд украинских военно-морских сил.

Мазепа был гетманом Войска Запорожского. В годы Северной войны 1700-1721 годов перешел на сторону шведов. На Украине бывшего соратника Петра I считают борцом за независимость страны, в России его называют предателем.

Ранее во Львове стартовали переговоры с участием президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. На встрече также присутствует генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Армия,Антониу Гутерриш,Владимир Зеленский,Иван Мазепа,Реджеп Эрдоган,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители