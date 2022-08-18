В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
13 минут назад

Власти Дании выделят $6 млрд на усиление ВМФ

ТАСС

Правительство Дании намерено выделить в текущем году дополнительно 40 млрд крон ($6 млрд) на строительство военных кораблей в целях укрепления военно-морского флота. Министр обороны Дании Мортен Бёдсков объявил в четверг о создании "национального партнерства в морской области", сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.

Власти Дании выделят $6 млрд на усиление ВМФ
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

"Задача партнерства состоит в более надежном снабжении вооруженных Дании и одновременно в использовании огромного потенциала, что присутствует в датском морском секторе, для удовлетворения текущих потребностей вооруженных сил", - говорится в сообщении военного ведомства.

Необходимость укрепления ВМФ Минобороны объясняется спецоперацией РФ на Украине и возникновением новой ситуации с европейской безопасностью, когда "как никогда важно, чтобы Дания была способна защитить себя самостоятельно". "Надежность ее обеспечения играет здесь решающую роль. Необходимо, чтобы вооруженные силы могли получать ту технику, что является центральным элементом обеспечения мощной обороны Дании. Не в последнюю очередь это касается морской области, где Дания является одной из крупнейших морских держав мира", - приводятся в пресс-релизе слова Бёдскова.

На пресс-конференции в четверг министр не пояснил, сколько именно кораблей будет построено в ближайшие 20 лет.

Ранее в этом году правительство и ряд парламентских партий договорились о необходимости укрепления обороны Дании. В частности, королевство должно достичь цели НАТО по 2% ВВП расходов на оборону к 2033 году.

Армия,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители