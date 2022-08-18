Власти Дании выделят $6 млрд на усиление ВМФ

Правительство Дании намерено выделить в текущем году дополнительно 40 млрд крон ($6 млрд) на строительство военных кораблей в целях укрепления военно-морского флота. Министр обороны Дании Мортен Бёдсков объявил в четверг о создании "национального партнерства в морской области", сообщается в пресс-релизе Министерства обороны.

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"Задача партнерства состоит в более надежном снабжении вооруженных Дании и одновременно в использовании огромного потенциала, что присутствует в датском морском секторе, для удовлетворения текущих потребностей вооруженных сил", - говорится в сообщении военного ведомства.

Необходимость укрепления ВМФ Минобороны объясняется спецоперацией РФ на Украине и возникновением новой ситуации с европейской безопасностью, когда "как никогда важно, чтобы Дания была способна защитить себя самостоятельно". "Надежность ее обеспечения играет здесь решающую роль. Необходимо, чтобы вооруженные силы могли получать ту технику, что является центральным элементом обеспечения мощной обороны Дании. Не в последнюю очередь это касается морской области, где Дания является одной из крупнейших морских держав мира", - приводятся в пресс-релизе слова Бёдскова.

На пресс-конференции в четверг министр не пояснил, сколько именно кораблей будет построено в ближайшие 20 лет.