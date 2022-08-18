МИД назвал условие применения Россией ядерного оружия

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил о том, что, согласно военной доктрине России, применение сил ядерного реагирования возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу», – заявил Нечаев.
Он также добавил, что российская сторона исходит из того, что страны Запада «отдают себе отчет» в том, к чему может привести «нагнетаемая ими же агрессивная антироссийская риторика с акцентом на возможность применения ядерного оружия».
Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М». Западные обозреватели восприняли эти слова как сигнал для НАТО о готовности России прикрыть своих союзников ядерными силами.