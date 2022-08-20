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1 час назад

В Британии назвали условие прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт

Lenta.ruиещё 8

Прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт возможно в том случае, если Россия ударит по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны Тобиас Эллвуд в своем Twitter-аккаунте.

«Любое преднамеренное повреждение украинского ядерного реактора с возможной утечкой радиации будет нарушением статьи 5 НАТО», — сказал парламентарий.

Согласно статье 5 Устава НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов.

Названо самое слабое место НАТО

Ранее сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) записали видеообращения, в которых призвали Киев прекратить обстрелы станции.

Также обеспокоенность ситуацией на ЗАЭС стала причиной звонка президента Франции Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину.

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