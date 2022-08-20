Прямое вмешательство НАТО в украинский конфликт возможно в том случае, если Россия ударит по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны Тобиас Эллвуд в своем Twitter-аккаунте.