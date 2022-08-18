В РФ модернизируют комплекс обороны вертолетов с учетом опыта СВО

Российский концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) модернизирует бортовой комплекс обороны вертолетов «Витебск» с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора концерна Александра Пана.
Комплекс Л-370 «Витебск» предназначен для предупреждения экипажа о радиолокационном и лазерном облучении летательного аппарата, а также о фактах пуска по нему ракет. Комплекс может генерировать оптические и радиоэлектронные помехи для защиты вертолета.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новую БМП «Манул» с учетом опыта спецоперации на Украине.
Работа над платформой продлится около трех лет, машина будет универсальной. Ее будет возможно оборудовать всей существующей линейкой боевого оснащения: от РСЗО до ЗРК. В штатном варианте БМП планируется оснастить необитаемым боевым модулем «Бумеранг» с 30-мм пушкой, пулеметом и четырьмя ракетами ПТРК «Корнет».