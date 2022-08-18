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19 минут назад

В России модернизируют комплекс обороны вертолетов с учетом опыта спецоперации

Газета.Ru

Российский концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) модернизирует бортовой комплекс обороны вертолетов «Витебск» с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на слова гендиректора концерна Александра Пана.

В РФ модернизируют комплекс обороны вертолетов с учетом опыта СВО
Фото: Графика НИИ «Экран» / КРЭТГрафика НИИ «Экран» / КРЭТ

Комплекс Л-370 «Витебск» предназначен для предупреждения экипажа о радиолокационном и лазерном облучении летательного аппарата, а также о фактах пуска по нему ракет. Комплекс может генерировать оптические и радиоэлектронные помехи для защиты вертолета.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новую БМП «Манул» с учетом опыта спецоперации на Украине.

Работа над платформой продлится около трех лет, машина будет универсальной. Ее будет возможно оборудовать всей существующей линейкой боевого оснащения: от РСЗО до ЗРК. В штатном варианте БМП планируется оснастить необитаемым боевым модулем «Бумеранг» с 30-мм пушкой, пулеметом и четырьмя ракетами ПТРК «Корнет».

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