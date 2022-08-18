Минобороны спрогнозировало последствия для Европы в случае аварии на ЗАЭС

В случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию и Словакию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Командующий представил карту, по которой радионуклиды распространятся на территорию Европы. Кириллов отметил, что выброса даже 25% содержимого одного реактора из шести хватит, чтобы накрыть всю Прибалтику и Скандинавский полуостров.

По его словам, провокация Вооруженных сил Украины может привести к аварии схожей с происшествием на японской АЭС «Фукусима-1». Последствия будут более катастрофичными, чем надвигающийся на Евросоюз энергетический кризис и вызовут массовую миграцию населения.