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12 минут назад

Минобороны: радиация накроет Польшу, Германию и Словакию при аварии на ЗАЭС

Никита Бородкин

В случае аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию и Словакию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Минобороны спрогнозировало последствия для Европы в случае аварии на ЗАЭС
Фото: ReutersReuters

Командующий представил карту, по которой радионуклиды распространятся на территорию Европы. Кириллов отметил, что выброса даже 25% содержимого одного реактора из шести хватит, чтобы накрыть всю Прибалтику и Скандинавский полуостров.

По его словам, провокация Вооруженных сил Украины может привести к аварии схожей с происшествием на японской АЭС «Фукусима-1». Последствия будут более катастрофичными, чем надвигающийся на Евросоюз энергетический кризис и вызовут массовую миграцию населения.

Напомним, что ранее Минобороны РФ заявило о подготовке провокации на Запорожской АЭС во время нахождения во Львове генсека ООН Антониу Гутерриша. По информации оборонного ведомства, киевский режим нанесет удары артиллерией, а ответственность за произошедшее попытается возложить на Россию.

Армия,Антониу Гутерриш,Игорь Кириллов,Минобороны России,ООН,ЕС,
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