Минобороны спрогнозировало последствия для Европы в случае аварии на ЗАЭС

В случае, если при провокации Киева на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произойдет выброс 25 процентов содержимого хотя бы одного реактора, радиоактивные вещества накроют Прибалтику и Скандинавский полуостров. Такое последствие действий Украины на ЗАЭС спрогнозировали в Минобороны России, передает ТАСС.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов представил карту с прогнозируемым распределением радиации в случае выброса с территории АЭС. В частности, он предупредил, что радионуклиды также накроют территории Польши, Германии, Словакии, Румынии и Молдавии.

В Минобороны также предупредили, что действия Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС могут привести к ситуации, аналогичной радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. В случае аварии на украинской АЭС может начаться массовая миграция населения, подчеркнули в ведомстве.