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1 час назад

Минобороны допустило остановку Запорожской АЭС

Лера Букина

Минобороны России сообщило, что в случае

Минобороны допустило остановку Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

продолжения негативного развития ситуации с украинскими обстрелами не исключен вывод в холодный резерв 5-го и 6-го энергоблоков. Это, в свою очередь, повлечет за собой остановку Запорожской АЭС, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинской стороной 19 августа готовится резонансная провокация на Запорожской АЭС в период прибытия в стране генсека ООН Антониу Гутерриша. Отмечалось, что артиллерийская бригада ВСУ может нанести удары по территории ЗАЭС с огневых позиций в Никополе. Вину планируют возложить на Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данную новость. Она сочла эту подготовку ядерным шантажом. По словам Захаровой, действия украинских властей являются прямой угрозой ядерной энергетике.

Власти ФРГ ранее выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ситуацию в Энергодаре «очень опасной». Он сообщил о планах страны любыми способами предотвратить драматическое развитие событий на АЭС.

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